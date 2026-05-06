Giorgetti fa sorridere papa Leone XIV grazie agli incassi dei Bot della immobiliare controllata dallo IOR

Giorgetti ha contribuito a generare un utile per un ente religioso attraverso il rimborso di Buoni Ordinari del Tesoro. Questa operazione ha portato a un incasso vantaggioso, consentendo un incremento di capitale per l’ente. La transazione ha coinvolto una società immobiliare controllata dallo IOR, dando luogo a un risultato positivo nel settore finanziario. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di gestione patrimoniale dell’ente religioso.

Giancarlo Giorgetti fa sorridcere papa Leone XIV consentendogli un bell’incasso con plusvalenza grazie al rimborso di Buoni ordinari del Tesoro. L’operazione effettuata alla fine del 2025 ha consentito di aumentare di 2,2 milioni di euro la liquidità sui conti correnti della Società per gestioni immobili di Roma (in sigla Sgir), controllata al 100% dallo IOR. La novità è evidenziata nella relazione che accompagna il bilancio 2025 della società immobiliare la cui sede legale è in via della Conciliazione. La manager donna voluta da papa Francesco per lo IOR. Nella relazione al bilancio firmata da Maria Teresa Carone si spiega che l’attività della Sgir «consiste nell’amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della società e in comodato d’uso concesso dal socio».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate “Sostituito dopo 12 anni”. Vaticano, la decisione di Papa Leone XIV sullo IorIl nuovo corso del Vaticano prende forma, passo dopo passo, mentre la macchina delle finanze vaticane attraversa una stagione di cambiamenti profondi. Leggi anche: Ior e Epstein Files: Papa Leone XIV pone rimedio al caos e blinda 3,5 milioni di documenti