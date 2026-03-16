Dal 29 settembre scorso, con l’emanazione del motu proprio Coniuncta cura, il Papa Leone XIV ha deciso di intervenire sul controllo dei documenti relativi allo Ior e alle questioni Epstein Files. In questo modo, ha messo in sicurezza 3,5 milioni di cartelle e ha messo fine a un monopolio finanziario che, secondo quanto si riferisce, aveva suscitato preoccupazioni.

Per comprendere bisogna partire dalla fine. Dal 29 settembre scorso quando Leone XIV ha emesso il motu proprio Coniuncta cura che “scomunica” il monopolio finanziario dello Ior imposto da Bergoglio che per il denaro aveva occhiuta attenzione. Sotto forma di raccomandazione apostolica il Papa americano, che ben conosce le impervie vie del potere finanziario, abroga la potestà esclusiva d’investimento dell’istituto retto da Jean-Baptiste de Franssu. E all’Istituto ha inviato come “sorvegliante” da due settimane il cardinale Giuseppe Petrocchi – fa già parte del Consiglio per l’economia e del Dicastero per il clero – quale nuovo presidente della Commissione cardinalizia della banca vaticana. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ior e Epstein Files: Papa Leone XIV pone rimedio al caos e blinda 3,5 milioni di documenti

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