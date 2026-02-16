A lezione di tutela dell' ambiente al Nostra Signora | 70 alunni dell' infanzia imparano con l' associazione Plastic Free onlus

Viene organizzata una lezione sulla tutela dell’ambiente al Nostra Signora, dove 70 bambini della scuola dell’infanzia ascoltano l’associazione Plastic Free onlus. Durante l’incontro, i piccoli scoprono come ridurre l’uso della plastica e proteggere il pianeta, imparando che anche i gesti più semplici possono fare la differenza. Un esempio pratico: i bambini portano a casa borracce riutilizzabili e si impegnano a non gettare rifiuti per terra.

Una prima lezione, teorica, molto partecipata quella degli alunni che hanno fatto domande e compreso come, con piccoli gesti, tutti possono fare qualcosa. Ad aprile si passa alla pratica. Nel 2025 l'associazione nei suoi incontri ha coinvolto 1.592 studenti Tutela del pianeta e contrasto all’inquinamento della plastica. È di queste due cose che 70 bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto Nostra Signora hanno appreso l’importanza diventandone consapevoli grazie alla scoperta di come, con piccoli gesti quotidiani, possono fare la loro parte per preservare l’ambiente. “Non abbiamo un Pianeta B – dichiara Rosa Reale, vicepresidente di Plastic Free – e proprio per questo coinvolgere le future generazioni sin da subito diventa cruciale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Follonica e Massa Marittima, due città della Toscana, hanno ottenuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free per il 2026” perché hanno avviato iniziative concrete per ridurre la plastica, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in campagne di sensibilizzazione e pulizie delle spiagge.

