A partire da questa settimana, il parco di divertimenti di Ravenna offre oltre 20 percorsi formativi dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Le attività permettono ai giovani di scoprire il funzionamento delle attrazioni attraverso esperimenti pratici e laboratori scientifici, combinando divertimento e apprendimento. La proposta mira a coinvolgere i ragazzi in un’esperienza educativa che integra le attrazioni con attività didattiche sul campo.

Ravenna, 8 apr. (AdnkronosLabitalia) - Imparare divertendosi, sperimentando sul campo e trasformando le attrazioni in veri e propri laboratori scientifici. Per la stagione 2026 torna 'Mirabilandia, un'aula senza pareti!', il progetto didattico che dal 2002 coinvolge studenti di tutta Italia in un'esperienza educativa innovativa all'interno del Parco divertimenti più grande d'Italia. Nato dalla collaborazione tra Mirabilandia e un gruppo di docenti desiderosi di portare la didattica oltre i confini dell'aula tradizionale, il progetto propone oggi oltre venti percorsi formativi dedicati alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che coinvolgono più di 11 attrazioni, 1 show, 1 area tematica e la parte naturalistica del parco, sempre sotto la guida di tutor specializzati e appositamente formati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, a lezione di attrazioni: oltre 20 percorsi formativi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie

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Tutti anni andiamo a Mirabilandia... è sempre stato una emozione...siamo tornati anche questi giorni... spettacoli che abbiamo visto questo anno fanno piena... delusione totale...giostri in manutenzione... peggiorato tanto parco.. - facebook.com facebook