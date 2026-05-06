Giocoquando 2026 | momentaneamente sospeso il bando Il giallo della dichiarazione del datore di lavoro

Il Comune di Arezzo ha deciso di sospendere temporaneamente la possibilità di partecipare al bando Giocoquando 2026. La decisione è stata presa in seguito a un episodio legato alla dichiarazione del datore di lavoro, il quale ha fornito informazioni che sono al centro di un'indagine. Al momento, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle ragioni della sospensione né sui passaggi successivi previsti dall’amministrazione comunale.