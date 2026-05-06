Giocoquando 2026 | momentaneamente sospeso il bando Il giallo della dichiarazione del datore di lavoro
Il Comune di Arezzo ha deciso di sospendere temporaneamente la possibilità di partecipare al bando Giocoquando 2026. La decisione è stata presa in seguito a un episodio legato alla dichiarazione del datore di lavoro, il quale ha fornito informazioni che sono al centro di un'indagine. Al momento, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle ragioni della sospensione né sui passaggi successivi previsti dall’amministrazione comunale.
Il Comune di Arezzo ha disposto la sospensione temporanea della domanda di partecipazione al Giocoquando 2026. A comunicarlo è l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici, con una nota inviata ai genitori: il modulo online è stato messo in pausa “per integrazioni e rettifiche relative ai documenti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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