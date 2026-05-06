Gioco d' azzardo e shaboo | disarticolata un' altra banda di orientali

Le forze dell'ordine di Padova hanno smantellato un'organizzazione criminale coinvolta in traffico di droghe sintetiche, gioco d'azzardo e attività illecite legate alla malavita orientale. L'intervento, condotto congiuntamente da agenti delle Fiamme Gialle e della Polizia Locale, è stato avviato sotto l'egida della Procura della Repubblica e ha portato alla disarticolazione di un gruppo operante nel settore. L'operazione si inserisce in una più ampia azione di contrasto alle attività criminali di origine cinese nella zona.

Droghe sintetiche, gioco d'azzardo e controllo della malavita orientale. Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova e gli agenti della Polizia Locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno concluso un’articolata indagine a contrasto della criminalità cinese.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Disarticolata la banda delle spaccate: «Grazie alla Questura»I quattro arresti messi a segno dalla Squadra Mobile di Padova a Bologna qualche ora dopo la clamorosa spaccata in via Martiri della Libertà avvenuta... Peter Gomez a Padova per parlare di economia criminale e gioco d’azzardo nella quarta edizione del Festival Cambio GiocoDal 9 al 13 marzo Padova ospita la quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana dedicata alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Blog | 165 miliardi spesi in gioco d'azzardo: i dati di Libera lasciano increduli. Perché è permesso?; Azzardo, i giovani iperconnessi sempre più a rischio ludopatia; Piaga gioco d'azzardo: i vicentini hanno perso 229 milioni in un anno, lo Stato ne ha incassati 119; Le nuove dipendenze. Gioco d’azzardo digitale. Gioco d'azzardo, a Empoli spesi oltre 124 milioni. FdI: Prevenzione, monitoraggio e sostegno concretoA Empoli il gioco d’azzardo legale ha raggiunto dimensioni che non possono più essere considerate marginali. Nel 2025, secondo i dati MEF/ADM, nel ... gonews.it Sant’Agata sul Santerno: un incontro pubblico sul gioco d’azzardo con gli operatori del SerDPGiovedì 7 maggio, alle 20.15 nella sala della comunità di Sant’Agata sul Santerno è in programma un incontro pubblico aperto alla cittadinanza sui temi del gioco d’azzardo patologico. La ludopatia, o ... ravenna24ore.it Roma verso la ratifica: PalaEur campo di gioco, Rimas Kaukenas plenipotenziario. Matiasic in B x.com 06 Maggio ordine di gioco e practice Dajeeeee Internazionali BNL d'Italia - facebook.com facebook