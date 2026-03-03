Disarticolata la banda delle spaccate | Grazie alla Questura

Quattro persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Padova a Bologna poche ore dopo una spaccata avvenuta alle 4,30 del mattino in un negozio di via Martiri della Libertà. La rapina ha coinvolto il negozio Officine Ottiche Gianeletti e ha causato l'intervento delle forze dell’ordine. L’operazione ha portato alla disarticolazione della banda responsabile del colpo.

I quattro arresti messi a segno dalla Squadra Mobile di Padova a Bologna qualche ora dopo la clamorosa spaccata in via Martiri della Libertà avvenuta oggi 3 marzo alle 4,30 del mattino al negozio Officine Ottiche Gianeletti di via Martiri della Libertà è stata salutata positivamente dal mondo.