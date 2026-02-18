Gioco d’azzardo e criminalità | Albignasego affronta il rischio infiltrazioni e dipendenze con esperti e cittadini

Albignasego ha deciso di affrontare il problema del gioco d’azzardo, che spesso favorisce infiltrazioni criminali e dipendenze, attraverso incontri pubblici con esperti e cittadini. La decisione nasce dall’aumento di casi di persone che cadono nelle dipendenze e di attività illecite legate alle sale scommesse nel territorio. L’amministrazione comunale ha organizzato incontri informativi per spiegare i rischi e promuovere comportamenti più consapevoli. La serata, prevista per la prossima settimana, coinvolgerà anche rappresentanti delle forze dell’ordine.

La trappola criminale del gioco d’azzardo: Albignasego avvia un confronto sulla legalità. Il Comune di Albignasego, in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico, promuove una serata di sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo e le sue pericolose connessioni con la criminalità organizzata. L’evento, in programma lunedì 20 febbraio presso la Sala Verdi di Villa Obizzi, mira a fornire strumenti di comprensione e tutela ai cittadini, alle famiglie e agli operatori del settore. Un’emergenza nazionale con radici locali. Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico in Italia è in crescita, alimentando un mercato parallelo sfruttato dalla criminalità per riciclare denaro sporco e rafforzare il proprio controllo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Azzardo e criminalità: ad Albignasego serata di sensibilizzazione sulla legalitàIl Comune di Albignasego ha organizzato una serata di sensibilizzazione sulla legalità, concentrandosi sul legame tra gioco d’azzardo e criminalità.

Relazione Usl, è allarme-dipendenze: "Droga, alcol e gioco d’azzardo"La relazione dell'Usl evidenzia un crescente allarme sulle dipendenze, con un aumento degli accessi al SerD legati a cocaina, gioco d’azzardo patologico e alcol.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.