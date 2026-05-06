Gioco d’azzardo e dipendenze digitali | a Castiglion Fiorentino uno sportello per genitori e adulti

A Castiglion Fiorentino è stato inaugurato uno sportello di ascolto dedicato ai genitori e agli adulti, con l’obiettivo di aiutare a riconoscere i segnali di problematiche legate al gioco d’azzardo e alle dipendenze digitali. L’iniziativa è promossa dalla Asl Toscana sud est e mira a offrire supporto e orientamento prima che le situazioni diventino più gravi. La struttura si rivolge a chi desidera confrontarsi e ricevere consigli su questi temi.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Riconoscere i segnali prima che diventino un problema. È questo l’obiettivo dello Sportello di ascolto e orientamento per il contrasto al gioco d’azzardo e alle nuove dipendenze attivato dalla Asl Toscana sud est a Castiglion Fiorentino. Il servizio è rivolto a genitori e adulti di riferimento che si trovano ad affrontare comportamenti a rischio tra i giovani, con un’attenzione particolare alle dipendenze emergenti legate al digitale. Lo sportello rappresenta un punto di accesso semplice e qualificato per chi cerca ascolto, informazioni e strumenti concreti per orientarsi nelle situazioni di vulnerabilità giovanile. Gli incontri, a cadenza settimanale, si svolgeranno da maggio a giugno 2025 con una modalità mista: online e in presenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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