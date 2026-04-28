La Ginnastica Petrarca vola in serie B di artistica maschile

La Ginnastica Petrarca ha ottenuto la promozione alla serie B di ginnastica artistica maschile. La squadra ha concluso la stagione con buoni risultati, consentendo di salire di categoria. La notizia è stata comunicata dopo le ultime competizioni ufficiali e conferma il progresso del team nel panorama della disciplina. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club, che si prepara ora alle prossime sfide.

Arezzo, 28 aprile 2026 – La Ginnastica Petrarca vola in serie B di ginnastica artistica maschile. La storica società aretina è stata protagonista di una trionfale cavalcata in C che, dopo le due vittorie nei primi due turni, ha trovato compimento nella terza e ultima prova nella pavese Mortara che ha sancito la promozione nel prestigioso campionato nazionale, legittimando la superiorità dimostrata lungo l’intera stagione a coronamento di un percorso impeccabile per continuità di risultati, qualità tecnica e solidità di squadra. Christian Antonini, Giulio Bartalini, Mattia Boncompagni, Michael Carta, Leonardo Ercolani e Andrea Giovannini sono...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca vola in serie B di artistica maschile Notizie correlate La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica MaschileArezzo, 9 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca trionfa nella prima prova della serie C di Ginnastica Artistica Maschile. Ginnastica Petrarca trionfa al debutto in Serie C di Artistica MaschileEsordio da incorniciare per la Ginnastica Petrarca che conquista il primo posto nella prova inaugurale del campionato di Serie C di Ginnastica... Una raccolta di contenuti La Ginnastica Petrarca vola in serie B di artistica maschileArezzo, 28 aprile 2026 – La Ginnastica Petrarca vola in serie B di ginnastica artistica maschile. La storica società aretina è stata protagonista di una trionfale cavalcata in C che, dopo le due vitto ... lanazione.it La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmicaArezzo, 16 ottobre 2024 – La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica. Il merito è di Aurora Serafieri del 2014 che, nella categoria Allieve 2^ Fascia, ha centrato un ... lanazione.it