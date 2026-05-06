Ginnastica due anni di stop a Livia Ghetti | Non potevamo bere né andare in bagno

Livia Ghetti, atleta di ginnastica, è stata costretta a interrompere l’attività per due anni a causa di condizioni di allenamento che le impedivano di bere e andare in bagno. La situazione si è verificata in una palestra di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, dove tra attrezzature e specchi l’atleta ha dovuto allenarsi in ambienti non idonei e senza le necessarie pause fisiologiche.

Nella palestra di Pontelagoscuro in provincia di Ferrara, tra cerchi, nastri e specchi, l’acqua diventava una concessione. Le ginnaste continuavano gli esercizi mentre le borracce restavano chiuse a bordo pedana. “Se l’allenamento iniziava alle 9 del mattino, potevamo arrivare anche alle 13 senza acqua ”, ha raccontato una delle atlete ascoltate nel procedimento disciplinare della Federazione Ginnastica d’Italia che ha portato alla sospensione per due anni dell’allenatrice Livia Ghetti, tecnico della Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara. La sospensione di Livia Ghetti. La decisione è arrivata al termine di mesi di audizioni e udienze davanti al Tribunale federale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ginnastica, due anni di stop a Livia Ghetti: “Non potevamo bere né andare in bagno” Notizie correlate “Stupide”, “teste di ca**o”: l’allenatrice di ginnastica Livia Ghetti sospesa per 2 anni. Nel 2023 lanciò una petizione a sostegno di MaccaraniUna nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica: Livia Ghetti, storica allenatrice della Ginnastica Estense... Livia Ghetti e la ginnastica ritmica, aperta un’inchiesta: “Ragazze umiliate e schiaffeggiate”Ferrara, 24 febbraio 2026 – Dopo i casi di Emanuela Maccarani, direttrice tecnica della nazionale, ed Eleonora Gatti, istruttrice della ‘Biancoverde’... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stupide, teste di ca**o: l'allenatrice di ginnastica Livia Ghetti sospesa per 2 anni; Ginnastica, l’allenatrice Livia Ghetti sospesa per 2 anni dal Tribunale federale: maltrattamenti; Due anni di sospensione per Livia Ghetti, allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati; Ginnastica, l'allenatrice di ritmica Livia Ghetti sospesa per due anni: Abusi fisici e psicologici. Lei si difende: Sono completamente innocente. Ginnastica, l'allenatrice Livia Ghetti sospesa per 2 anni: abuso fisico e psicologicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ginnastica, l'allenatrice Livia Ghetti sospesa per 2 anni: abuso fisico e psicologico ... tg24.sky.it L’allenatrice di ginnastica ritmica Livia Ghetti è stata sospesa per due anni per abuso fisico e psicologico su alcune atleteLivia Ghetti, allenatrice di ginnastica ritmica della Ginnastica Estense Otello Putinati, è stata sospesa per due anni dal tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia per aver insultato, aggredito ... ilpost.it L’allenatrice di ginnastica ritmica Livia Ghetti è stata sospesa per due anni per abuso fisico e psicologico su alcune atlete x.com Livia Ghetti ha rischiato anche la radiazione. Su di lei c'è anche un fascicolo penale - facebook.com facebook