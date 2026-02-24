Livia Ghetti e la ginnastica ritmica aperta un’inchiesta | Ragazze umiliate e schiaffeggiate

Livia Ghetti ha denunciato abusi durante le sessioni di allenamento, attribuendo le accuse a comportamenti umilianti e schiaffi da parte degli allenatori. La donna ha raccontato di aver assistito a situazioni inaccettabili che coinvolgono le giovani atlete e ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza. La questione ha portato all'apertura di un'inchiesta, mentre il mondo della ginnastica ritmica si interroga sulle pratiche adottate negli allenamenti. La denuncia di Ghetti ha acceso un dibattito acceso sulla tutela delle ragazze.

Ferrara, 24 febbraio 2026 – Dopo i casi di Emanuela Maccarani, direttrice tecnica della nazionale, ed Eleonora Gatti, istruttrice della ‘Biancoverde’ di Imola, una nuova bufera travolge il mondo della ginnastica ritmica. Stavolta, a finire nell’occhio del ciclone è un’altra icona della ritmica. Chi è Livia Ghetti al centro della nuova indagine. Stiamo parlando di Livia Ghetti, storica allenatrice della ‘Ginnastica Estense Otello Putinati’ di Ferrara, che vanta al suo attivo un lungo curriculum di successi, non ultimi quelli mondiali con atlete del calibro di Alessia Maurelli (bronzo olimpico a Tokio 2020 e Parigi 2024) e Martina Santandrea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

