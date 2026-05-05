Stupide teste di ca**o | l’allenatrice di ginnastica Livia Ghetti sospesa per 2 anni Nel 2023 lanciò una petizione a sostegno di Maccarani

Una nuova vicenda scuote il mondo della ginnastica ritmica dopo il caso Maccarani. Livia Ghetti, allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati e nota per aver formato atlete olimpiche come Alessia Maurelli e Martina Santandrea, è stata sospesa per due anni. Nel corso del 2023, Ghetti aveva promosso una petizione a sostegno di un’altra allenatrice coinvolta nel caso. La sospensione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il comportamento dell’allenatrice durante il suo ruolo.

Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica: Livia Ghetti, storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Santandrea, è stata sospesa per due anni. È il verdetto del tribunale della Federazione ginnastica d’Italia dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete, anche minorenni. Alla società un’ammenda di 4mila euro. Amareggiata, l’allenatrice preannuncia che farà ricorso. La Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. I fatti contestati sarebbero avvenuti nella palestra di Pontelagoscuro (Ferrara) tra il 2023 e il 2025.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stupide”, “teste di ca**o”: l’allenatrice di ginnastica Livia Ghetti sospesa per 2 anni. Nel 2023 lanciò una petizione a sostegno di Maccarani Notizie correlate Livia Ghetti e la ginnastica ritmica, aperta un’inchiesta: “Ragazze umiliate e schiaffeggiate”Ferrara, 24 febbraio 2026 – Dopo i casi di Emanuela Maccarani, direttrice tecnica della nazionale, ed Eleonora Gatti, istruttrice della ‘Biancoverde’... Bufera sulla ginnastica, allenatrice sospesa per 2 anni. La sentenza: “Maltrattamenti sulle allieve”Ferrara, 5 maggio 2026 – A quattro giorni esatti dall’ultima udienza, il tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia ha emesso il proprio...