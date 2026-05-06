Gibilterra | scarichi non trattati nel Mediterraneo minacciano il mare

Recentemente si sono verificati sversamenti di rifiuti non trattati provenienti da Gibilterra che finiscono nel Mar Mediterraneo. Le autorità locali stanno affrontando le problematiche legate alla gestione dei rifiuti e alla costruzione di un nuovo impianto di depurazione, con alcuni aspetti legati alle conseguenze della Brexit. Questi eventi hanno attirato l’attenzione sull’impatto ambientale e sulle procedure di smaltimento adottate nella zona.

? Cosa scoprirai Perché i rifiuti di Gibilterra finiscono direttamente nel mare?. Come influisce la Brexit sulla costruzione del nuovo depuratore?. Chi deve rispondere del degrado delle acque presso Europa Point?. Quali rischi corrono i mammiferi marini a causa dei liquami?.? In Breve Progetto Eco Waters assegnato nel giugno 2025 con domanda di pianificazione nel marzo 2026.. Lewis Stagnetto del Nautilus Project segnala detriti plastici e materiali tra alghe e rocce.. Piano da 15 milioni di sterline per potenziare condotte e tubazioni sotto le mura.. Fallimento progetto 2018 con Northumbrian Water e Modern Water dopo uscita dal Regno Unito.. Le acque del Mediterraneo presso Europa Point ricevono costantemente scarichi di fognature non trattate provenienti da circa 40.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gibilterra: scarichi non trattati nel Mediterraneo minacciano il mare Notizie correlate Epatite A, la denuncia: “Sempre più scarichi fognari nel mare di Napoli"Gaiola Onlus esprime solidarietà ai mitilicoltori campani e collega la diffusione di criticità sanitarie a problemi strutturali mai risolti nella... Il collettore nord e gli scarichi nel mare di Sferracavallo, il Pd: "Servono alternative al progetto attuale""Ieri pomeriggio abbiamo svolto presso la struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico di piazza Ignazio Florio un incontro con il...