Il collettore nord e gli scarichi nel mare di Sferracavallo il Pd | Servono alternative al progetto attuale

Il Partito Democratico ha richiesto alternative al progetto del collettore nord e degli scarichi nel mare di Sferracavallo. Ieri pomeriggio, un rappresentante del partito si è riunito con il commissario incaricato di affrontare il dissesto idrogeologico, presso una struttura in piazza Ignazio Florio. La discussione ha riguardato le modalità di intervento e le possibili soluzioni per il progetto in corso.

"Ieri pomeriggio abbiamo svolto presso la struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico di piazza Ignazio Florio un incontro con il commissario Sergio Tumminello. Al centro della discussione sono stati i progetti effettuati dai responsabili del dissesto idrogeologico e quelli per la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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