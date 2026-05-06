Giardini ripuliti e vittima dei vandali dopo poche ore La denuncia | È normale tutto questo?
Nei giorni scorsi, i giardini di piazza Leonardo Da Vinci, nel quartiere di Albaro, sono stati oggetto di interventi di pulizia, sfalcio e manutenzione del verde effettuati dal Comune. Tuttavia, poche ore dopo l'intervento, i spazi sono stati nuovamente danneggiati da atti di vandalismo. La comunità locale si domanda se questa situazione sia considerata normale.
Nei giorni scorsi i giardini di piazza Leonardo Da Vinci, nel cuore di Albaro, erano stati interessati da operazioni di pulizia, sfalcio delle piante e manutenzione del verde, a opera del Comune. Un intervento fatto con i soldi pubblici, ma la cui utilità è svanita nel giro di poche ore. I.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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