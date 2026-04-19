Ucciso poche ore dopo la fine dei domiciliari l' amico confessa | Ho reagito a un' aggressione
Nelle prime ore di domenica, un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua casa a Torre Canne, marina di Fasano, poche ore dopo aver lasciato i domiciliari. La scena del delitto è stata scoperta poco dopo, e un amico dell’uomo ha confessato di aver reagito a un’aggressione. La vittima aveva ripreso la libertà il giorno precedente, il 18 aprile. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.
FASANO - Eros Rossi è stato ucciso poche ore dopo aver ritrovato la libertà. Dal 18 aprile non era più soggetto alla misura dei domiciliari il brindisino di 41 anni che proprio la notte di sabato 18 aprile ha perso la vita all'interno della sua abitazione di Torre Canne, marina di Fasano. Reo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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