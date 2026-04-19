Ucciso poche ore dopo la fine dei domiciliari l' amico confessa | Ho reagito a un' aggressione

Nelle prime ore di domenica, un uomo di 41 anni è stato trovato morto nella sua casa a Torre Canne, marina di Fasano, poche ore dopo aver lasciato i domiciliari. La scena del delitto è stata scoperta poco dopo, e un amico dell’uomo ha confessato di aver reagito a un’aggressione. La vittima aveva ripreso la libertà il giorno precedente, il 18 aprile. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.