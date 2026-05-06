All’Arena di Modena si tiene questa sera alle 20.45 l’incontro con Gianni Riotta, giornalista noto per il suo ruolo nel panorama italiano. La manifestazione fa parte della stagione dedicata agli incontri d’autore e vede Riotta protagonista con la presentazione del suo libro intitolato “Generose anime di eroi”. La serata si svolge in un luogo pubblico e aperto al pubblico.

Arena di Modena prosegue la sua stagione di incontri d’autore ospitando stasera alle 20.45, Gianni Riotta, una delle voci più lucide del giornalismo italiano contemporaneo. L’evento sarà dedicato alla presentazione del suo nuovo lavoro, ’Generose anime di eroi’, edito da Mondadori. Il libro non è solo un racconto di spionaggio, ma una lucida esplorazione dei rischi che caratterizzano la nostra epoca. La trama, che si dipana tra Stati Uniti e scenari internazionali, segue le indagini di due poliziotti ’di vecchio stampo’ - un italiano e un americano - chiamati a fare chiarezza in un mondo in cui la linea di confine tra vero e falso è diventata sempre più labile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianni Riotta all’Arena di Modena presenta ’Generose anime di eroi’

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