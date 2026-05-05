Gianni Riotta all' Arena di Modena un thriller per svelare i segreti dell' infosfera

Domani sera alle 20.45, un giornalista e scrittore sarà presente all'Arena di Modena per presentare il suo nuovo romanzo. Il libro affronta temi di attualità come spionaggio, geopolitica e i rischi legati all'infosfera odierna, mescolando elementi di thriller e analisi dei fenomeni contemporanei. La serata si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla letteratura e ai temi di attualità, con un'attenzione particolare alla narrazione coinvolgente e ai contenuti informativi.

Domani alle 20.45 Il noto giornalista e scrittore approda all'Arena di Modena con un romanzo d'attualità che intreccia spionaggio, geopolitica e i pericoli dell'infosfera contemporanea. L'appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti, con possibilità di prenotazione su.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Pegognaga: nascono le guide per svelare i segreti di Castello11La Parrocchia di Pegognaga avvia un programma di formazione per guide volontarie per valorizzare i reperti archeologici locali, con incontri previsti... Cancro, 21 aprile: tra nuovi incontri e segreti da svelareIl segno del Cancro affronta una giornata di profonda riflessione e gestione pragmatica delle risorse, tra dinamiche relazionali che richiedono...