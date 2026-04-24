Mauro Baldrati, scrittore romagnolo che risiede a Bologna, ha annunciato di aver pubblicato una nuova opera. Le sue parole sono state riportate in un’intervista, dove ha dichiarato che i suoi eroi sono persone considerate perdute. Baldrati lavora nel settore letterario da diversi anni e la sua attività si concentra sulla scrittura e sulla pubblicazione di libri. La sua ultima pubblicazione è stata annunciata sui social e online.

Mauro Baldrati, scrittore romagnolo che da anni vive e lavora a Bologna ha pubblicato una nuova raccolta di racconti, La sagra delle anime perdute (DeriveApprodi), che portano in scena, con il linguaggio crudo e dissacrante, per lui abituale, quei personaggi che, avrebbe detto Lou Reed, "camminano sul lato selvaggio" dell’esistenza. Eroi inconsapevoli, drammatici e tragicamente improbabili, eppure sempre più presenti nelle nostre esistenze, che riconosciamo come paradossali, sino a quando ci accorgiamo di conoscerli da sempre. Un viaggio, il suo, attraverso i sentieri più oscuri della mente, gli stessi indagati nel precedente Bologna Cowboy....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baldrati: "I miei eroi sono anime perdute"

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