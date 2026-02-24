La distensione tattica di Trump | cosa c' è dietro le relazioni tra Usa e Cina

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono ridotte a causa di recenti incontri diplomatici, che hanno rafforzato il dialogo tra le due nazioni. Le autorità statunitensi hanno deciso di allentare alcune restrizioni commerciali, puntando a migliorare le relazioni economiche e politiche. Questa mossa ha coinvolto anche incontri di alto livello, con l’obiettivo di evitare un’escalation. La decisione ha sorpreso molti analisti, che non si aspettavano un simile passo avanti.

Cosa sta succedendo tra Stati Uniti e Cina? Negli ultimi mesi la politica estera degli Usa nei confronti della Repubblica Popolare Cinese ha attraversato una fase di apparente (attenzione: apparente) distensione che ha sorpreso osservatori e alleati. Dopo anni di escalation commerciale e di crescenti tensioni su questioni tecnologiche e di sicurezza, infatti, l'amministrazione statunitense ha sospeso alcune delle misure più aggressive, mentre Pechino ha ritardato restrizioni su materie prime critiche. Questo nuovo corso si inscrive in un quadro complesso, con Washington che cerca di alleggerire la dipendenza da forniture cinesi (su tutte, quelle relative alle Terre Rare e ai minerali essenziali) pur mantenendo una forte capacità di deterrenza.

