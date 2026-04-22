Obiettivo centrato Schiavi | Svethia Recanati tra le prime quattro | missione compiuta

Una squadra di schiavi ha raggiunto il quarto posto in una competizione, confermando un obiettivo prefissato all'inizio della stagione. Un rappresentante del team ha dichiarato di essere molto soddisfatto del risultato, sottolineando che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. La squadra si è posizionata tra le prime quattro, portando a termine la missione prevista.

"Siamo soddisfattissimi di arrivare nei primi quattro posti centrando l’obiettivo di inizio stagione". È quanto dice Marco Schiavi, coach della Svethia Recanati, che comunque potrebbe anche chiudere il campionato in una posizione migliore nel girone Di di basket B Interregionale. "È possibile, ma dobbiamo innanzitutto vincere l’ultimo turno e che ci sia una concomitanza di risultati favorevoli". Il quarto posto è un obiettivo centrato dopo un periodo complicato. "Abbiamo superato una fase molto difficile". Il cammino è stato condizionato dagli infortuni e domenica scorsa è stato tenuto a riposo Pozzetti. "La mia squadra può giocarsela contro chiunque se sta bene e questo fatto è stato ribadito nel successo contro gli Amatori Pescara".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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