Nella casa del GF Vip, si è svolta una sfida tra Adriana e Alessandra per determinare il secondo finalista. I sondaggi online indicano che entrambe sono in testa, ma non è stato ancora deciso ufficialmente chi avanzerà alla fase finale. Resta da vedere come reagiranno gli altri inquilini alla scoperta del risultato pubblico e quale sarà l’effetto sulle dinamiche interne al gruppo.

? Cosa scoprirai Chi vincerà il duello tra Adriana e Alessandra secondo i sondaggi?. Come reagiranno gli inquilini alla vera natura del voto del pubblico?. Perché il distacco tra le due candidate è così minimo?. Quali conseguenze avrà la scelta del secondo finalista per gli altri?.? In Breve Adriana Volpe raccoglie tra il 35% e il 43% dei consensi dai sondaggi.. Alessandra Mussolini segue con percentuali comprese tra il 33% e il 41%.. Raul, Francesca, Lucia e Marco registrano solo il 2-6% delle preferenze.. La grande finale del reality si terrà il prossimo 19 maggio.. Stasera alle 21:00 su Canale 5 la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip rivelerà chi sarà il secondo finalista tra i sei nominati rimasti in gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, sfida per il secondo finalista: Adriana e Alessandra in testa

Anticipazioni GF Vip 8 chi sarà il secondo finalista

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Il pubblico ha deciso: Adriana e Alessandra sono le VIP più votate per il posto da seconda finalista! #GFVIP x.com