Gf VIP Raimondo Todaro e il matrimonio con Francesca Tocca | Avrà sempre spazio nel mio cuore finché camperò

Durante la quindicesima puntata del GF VIP andata in onda ieri sera, Raimondo Todaro ha parlato del suo matrimonio con Francesca Tocca. Ha dichiarato che lei continuerà a occupare un posto speciale nel suo cuore per sempre, finché vivrà. La conversazione ha suscitato emozioni e coinvolgimento tra i partecipanti e il pubblico presente in studio.

Emozioni a mille per Raimondo Todaro nella quindicesima puntata del GF VIP, andata in onda ieri sera. Il ballerino, nel cuore di molti che vorrebbero vederlo in finale ed anche al trionfo, racconta la sua storia d’amore con l’ex moglie e collega Francesca Tocca, da cui ha avuto una splendida bambina. Inseguendo il racconto della sua vita, secondo la linea del tempo, Todaro, emozionato e con un sorriso stampato sulle labbra ripercorre il legame con l’ex consorte, fino a dichiarare convinto: “Avrà sempre un posto nel mio cuore finché camperò, perchè è la mamma di Jasmine. Una sorta di amore c’è sempre, poi magari cambia forma, finchè uno sta in questa vita”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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