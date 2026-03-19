Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha deciso di aprirsi e parlare del suo rapporto con l’ex compagna Francesca Tocca. Ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione, senza entrare in particolari o commentare motivazioni o sentimenti. La sua confessione è stata fatta in modo diretto, senza fronzoli, e ha suscitato attenzione tra i partecipanti e il pubblico presente in studio.

Al Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro si racconta, parlando del rapporto con l’ormai ex Francesca Tocca. I due ballerini sono stati legati per moltissimi anni e hanno avuto una figlia Jasmine. Solo di recente però avevano svelato di essersi separati, scambiandosi anche alcune frecciatine durante le interviste. La confessione di Raimondo Todaro su Francesca Tocca. Nonostante ciò, almeno a giudicare dalle parole di Raimondo Todaro, sembra che i rapporti con l’ex compagna siano tornati sereni. Durante una conversazione con Nicolò Brigante, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle e Amici ha parlato del suo rapporto con Francesca Tocca. Raimondo ha spiegato di aver fatto di tutto per salvare la loro coppia, ma dopo vari tentativi le loro strade – almeno sentimentali – si sarebbero divise. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Raimondo Todaro si confessa (inaspettatamente) su Francesca Tocca

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