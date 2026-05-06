Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno avuto una relazione che si è caratterizzata per numerosi riavvicinamenti e separazioni, anche dopo aver annunciato il matrimonio. Recentemente, Antonella Elia ha dichiarato che Pietro Delle Piane rimarrà sempre una parte importante della sua vita, nonostante le vicissitudini passate. La loro storia, dunque, continua a suscitare interesse e viene spesso discussa nel contesto del Grande Fratello Vip.

Quella tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è sempre stata una relazione alquanto tormentata, negli anni si sono lasciati e ripresi più volte anche dopo aver annunciato il loro matrimonio. Nei mesi scorsi l'ex coppia ha di nuovo stupito tutti annunciato un'improvvisa rottura. La gieffina in varie ospitate, ma anche dentro la casa più spiata dagli italiani, si è detta convinta che non possano più stare insieme. Il loro è stato un grande amore ma Antonella Elia non pensa che fossero destinati a restare insieme, al Grande Fratello Vip più volte ha ripensato al loro rapporto e non è riuscita a trattenere le lacrime. Antonella Elia...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Pietro Delle Piane è ancora nel cuore di Antonella Elia? “Resterà sempre parte di me”

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«Pietro resterà parte di me. È finita, però è come se mi fossi tagliata un braccio. Anche se non si può tornare indietro, lui resterà una parte di me». Le parole di Antonella Elia raccontano senza filtri quanto sia ancora forte il legame con Pietro Delle Piane, nonos - facebook.com facebook