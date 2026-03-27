Dopo le dichiarazioni di Antonella Elia durante la puntata del GF Vip dello scorso 24 marzo, Pietro delle Piane ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla vicenda. La puntata ha suscitato numerose reazioni sui social e tra il pubblico, rendendo il momento uno dei più commentati della stagione. Nessuna ulteriore informazione sulle parole o sui contenuti specifici è stata resa nota.

Chi ha seguito il GF Vip lo scorso 24 marzo, non ha certamente dimenticato uno dei momenti più discussi della puntata. Parliamo del faccia a faccia tra Antonella Elia, inquilina della Casa più spiata d’Italia, e Pietro Delle Piane. Non è stato un incontro tra ex in cerca di un riavvicinamento, ma un vero e proprio scontro che ha messo a nudo le ferite profonde di una storia durata oltre sei anni. Dopo quanto detto in puntata, l’attore ha deciso di far chiarezza, pubblicando un video piuttosto dettagliato sul suo profilo Instagram. Cosa è successo al GF Vip tra Antonella Elia e l’ex compagno?. Come sempre, Antonella Elia non ha usato mezzi termini di fronte all’ex compagno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pietro delle Piane dopo le parole di Antonella Elia al GF Vip: “Voglio fare chiarezza”

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