Nella casa del Grande Fratello VIP si è registrato un acceso scontro tra due concorrenti, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Le due hanno avuto un confronto acceso, con accuse reciproche e parole dure. Mussolini ha commentato la credibilità dell’altra concorrente, mentre quest’ultima ha replicato con frasi provocatorie. La discussione ha contribuito ad aumentare la tensione all’interno della casa, creando un clima piuttosto acceso tra i partecipanti.

Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello VIP, dove nelle ultime ore si è consumato un acceso confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Il diverbio è scoppiato in cucina, durante un chiarimento legato a presunti accordi di gioco e al salvataggio di Raul, con il coinvolgimento anche di Antonella Elia. Alessandra ha. L'articolo GF Vip, Adriana contro Alessandra: “La tua credibilità è pari a zero, dici solo bugie, sei falsa come una.” La dura replica: “Ti strappo le.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Alessandra attacca Antonella e Adriana (VIDEO): “Fanno finta di piangere.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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