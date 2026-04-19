Gasperini ritrova l'ex pupillo Caldara in tv | Sei andato di là attento a quello che dici

Dopo la partita tra Roma e Atalanta, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare in diretta negli studi di DAZN, incontrando di nuovo l'ex difensore Caldara. Durante la trasmissione, il tecnico ha rivolto alcune parole all’ex giocatore, ricordando il periodo trascorso insieme a Bergamo. Caldara è stato avvicinato da Gasperini, che gli ha rivolto un avviso sulla sua condotta, senza approfondimenti su dettagli specifici.

Gian Piero Gasperini dopo Roma-Atalanta ritrova il suo ex difensore Caldara, negli studi di DAZN. Emozionato il tecnico giallorosso nel ricordare il periodo condiviso con il suo ex pupillo a Bergamo.🔗 Leggi su Fanpage.it GASPERINI DOPO ATALANTA–ROMA 1-0: “PAROLE CHIARE IN INTERVISTA” | ATALANTA SQUADRA MOLTO FORTE! Notizie correlate Fabregas contro Gasperini, andato via senza stringergli la mano: “Quello che ha fatto non è sportivo”Attacco duro di Fabregas contro Gasperini, reo di esserlo andato via senza stringergli la mano dopo il fischio finale di Como-Roma: "Quello che ha... C’è una volpe al Colosseo, l’animale ripreso in video: “Sei anni che ci sfugge, finalmente la vediamo”Splendida sorpresa a Roma, dove, dopo anni di tracce lasciate all'interno del monumento, è stata avvistata una volpe nel Colosseo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gasperini ritrova l’ex pupillo Caldara in tv: Sei andato di là, attento a quello che dici; Atalanta, i dolci ricordi all’Olimpico con la Roma e la sfida a Gasperini (che non se la passa benissimo); Roma, Totti richiama all’ordine Gasperini e Ranieri: l’appello all’unità è un’anteprima del suo ritorno in giallorosso; Gasperini andrà al Milan, la bomba di Cassano che poi rincara la dose su Allegri: Responsabile del disastro del calcio italiano. Gasperini ritrova l’ex pupillo Caldara in tv: Sei andato di là, attento a quello che diciGian Piero Gasperini dopo Roma-Atalanta ritrova il suo ex difensore Caldara, negli studi di DAZN. Emozionato il tecnico giallorosso nel ricordare il periodo condiviso con il suo ex pupillo a Bergamo. fanpage.it Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficialiLa Roma ospita l'Atalanta nel sabato sera di Serie A, una sfida al sapore di Europa con Gasperini che ritrova la sua ex squadra: dove vedere la partita ... fanpage.it Raffaele lo conosco da quando ha 17 anni, da quando facevo l'allenatore in Primavera. Lo avevo visto in Serie C e mi aveva convinto. Con lui abbiamo vinto il Viareggio”. Domani all’Olimpico si ritrovano faccia a faccia Gasperini e Palladino, questa volta da ri facebook #Gasperini ritrova la sua ex squadra, la #Roma così in campo contro l'Atalanta: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini. x.com