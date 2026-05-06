GF Vip 8 | Alessandra Mussolini in finale con il 43% al televoto e cachet record

Alessandra Mussolini ha ottenuto il pass per la finale del Grande Fratello VIP 8 con il 43% dei voti al televoto. Circolano voci sul suo cachet, considerato tra i più alti mai versati in questa edizione del reality. La notizia ha alimentato discussioni tra gli spettatori e sui social network, dove si sono intensificate le reazioni. La concorrente ha superato le altre nominazioni e si prepara a raggiungere l’ultimo atto del programma.

Alessandra Mussolini conquista la finale del Grande Fratello VIP 8 con il 43% dei voti. Sul web circolano indiscrezioni sul cachet record dell'ex parlamentare che ha acceso il dibattito tra pubblico e social. Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip 8. Durante la diretta di ieri sera del reality show condotto da Ilary Blasi, l'ex esponente di Alleanza Nazionale ha conquistato il pass per la finale grazie al televoto del pubblico. Un risultato arrivato al termine di una puntata particolarmente intensa, in cui le dinamiche della casa hanno portato a un verdetto atteso ma comunque combattuto fino all'ultimo. Televoto...🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip 8: Alessandra Mussolini in finale con il 43% al televoto (e cachet record) Notizie correlate Alessandra Mussolini e il cachet da 550 mila euro al GF VipAl centro delle dinamiche della Casa, sempre sotto i riflettori e costantemente al centro delle discussioni, Alessandra Mussolini si è imposta come... Leggi anche: Gf Vip, il cachet di Alessandra Mussolini: cifre pazzesche Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: GF Vip, tensione fuori controllo: Antonella Elia sfiora la rissa con Alessandra Mussolini; Grande Fratello Vip (5 maggio): Alessandra Mussolini finalista (con ovazione), Antonella Elia in lacrime. Liti e nomination: chi è al televoto; Grande Fratello Vip, le pagelle del 5 maggio: il grande sbaglio di Ilary Blasi (2), l’isteria di Antonella e Alessandra (1), Marco Berry cattivissimo (1); Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 5 maggio, quattordicesima p... GF Vip 8: Alessandra Mussolini in finale con il 43% al televoto (e cachet record)Alessandra Mussolini vola in finale al GF Vip 8 con il 43% al televoto. Intanto emergono indiscrezioni su un cachet record da 550mila euro che fa discutere il web e i fan del reality. movieplayer.it GF Vip, svelato il cachet astronomico di Alessandra Mussolini con il prolungamento del realityAlessandra Mussolini si conferma uno dei volti più discussi e centrali del Grande Fratello Vip , il reality di Canale 5 che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico anche ... torresette.news Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip Chi sono i quattro concorrenti in nomination - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com