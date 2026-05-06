GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora | Marco Adriana Lucia vs Manzini

Un nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026 riguarda il televoto in corso tra quattro concorrenti. I nomi coinvolti sono Marco Berry, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Lucia Ilardo. La votazione è aperta e i risultati saranno disponibili nelle prossime ore. La scelta del pubblico può influenzare la permanenza dei partecipanti nella casa.

Nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026, che riguarda il televoto attualmente in corso, che vede protagonisti Marco Berry, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Lucia Ilardo. Chi di loro sarà il meno votato? Il concorrente, tra questi quattro in sfida, riceverà meno voti da parte del pubblico finirà direttamente al prossimo televoto a eliminazione. Dunque, il meno votato rischia seriamente di essere eliminato definitivamente dal gioco. Per tale motivo, i fan del reality show condotto da Ilary Blasi devono mettercela tutta pur di salvare chi secondo loro dovrebbe continuare questa esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma vediamo insieme ora il sondaggio di questo importante televoto.🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - GF Vip 2026, sondaggio televoto ultim’ora: Marco, Adriana, Lucia vs Manzini Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso è stata eliminata | nuovo televoto secondo finalista Notizie correlate GF Vip 2026 sondaggio televoto 1° finalista ultim’ora: percentualiChi sarà la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026? Qui di seguito trovate il sondaggio del televoto, tramite il quale il pubblico sta votando... GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora: eliminato 30/03Nuovo televoto e così anche un nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026, con le percentuali aggiornate, che trovate qui di seguito. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Valeria Marini contro Antonella Elia, e viceversa; Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe (ma occhio a Francesca Manzini). Chi va in finale; Grande Fratello Vip, sondaggi del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista; Sarà davvero lei la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2026? A stasera l'ardua risposta del televoto. GF Vip, sondaggio televoto finalista 5 maggio: Adriana al 42,97%, Alessandra al 40,64%Con il 42,97% Adriana è in leggero vantaggio su Alessandra, che sul web è sempre più vicina alla coinquilina dopo una grande rimonta ... it.blastingnews.com GF Vip verso la finale, sondaggi televoto premiano sei protagonistiGF Vip 2026, corsa al secondo finalista: cosa decide il televoto Chi: le sei nomination al televoto del Grande Fratello Vip 2026 coinvolgono Adriana V ... assodigitale.it Ilary Blasi cambia stile al GF Vip e per la 14esima puntata punta tutto su un look total black dal mood dark lady. Tubino aderente firmato Lia Stublla, silhouette minimal e pumps Casadei con tacco in acciaio da oltre 500 euro Un’eleganza essenziale che non è - facebook.com facebook Il pubblico ha deciso: Adriana e Alessandra sono le VIP più votate per il posto da seconda finalista! #GFVIP x.com