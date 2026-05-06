Gestione auto | costi in ascesa Napoli tocca i 4.486 euro l’anno

I costi legati alla gestione dell’auto sono in aumento, con una spesa annua che a Napoli arriva a circa 4.486 euro. Tra le voci più significative ci sono il carburante e i premi assicurativi, quest’ultimi a Napoli risultano doppi rispetto a Milano. Questi dati evidenziano le differenze regionali e l’impatto sulle finanze delle famiglie, soprattutto quelle con figli.

? Cosa scoprirai Quanto incide il carburante sul budget di una famiglia con figli?. Perché i premi assicurativi a Napoli sono il doppio di Milano?. Come influisce la classe di merito sul costo per i neopatentati?. Quali regioni registrano i rincari assicurativi più pesanti in Italia?.? In Breve Famiglie con figli spendono 3.556 euro annui tra carburante e manutenzione.. Premi RC a Roma raggiungono 693 euro contro i 432 di Milano.. Neopatentati a Napoli pagano il 53% in più rispetto ai milanesi.. Premi assicurativi nel primo trimestre 2026 crescono del 9,1% rispetto al 2025.. Le famiglie italiane affrontano oggi costi per la gestione dell’auto che toccano i 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gestione auto: costi in ascesa, Napoli tocca i 4.486 euro l’anno Notizie correlate I costi e le contromosse. Diesel, +230 euro all’anno: "Ecco chi può risparmiare"Dai 60 mila agli 80 mila lavoratori reggiani nel pubblico e nel privato potrebbero essere impiegati con lo smart working, proteggendo il loro... Caro bollette, a Ravenna costi dell'elettricità sotto la media regionale: ma per il gas quasi 1.650 euro all'annoC'è attesa per il nuovo decreto energia che per il 2026 dovrebbe alleggerire le bollette degli italiani. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Auto, costi sempre più alti per l'assicurazione: Napoli la più cara, penalizzati i neopatentati; Auto, costi record in Italia: fino a 4.486€ l’anno per mantenerla; Caro carburante, come le flotte riducono i costi con i dati; Costo auto 2026, mazzata fino a 4.486 euro l’anno per le famiglie. Come gestire al meglio i costi dell’auto nel 2026: strategie pratiche che funzionano davveroIl contesto economico attuale ha trasformato la gestione di un veicolo privato in una delle voci di spesa più pesanti per le famiglie e i professionisti italiani. L'incremento dei prezzi del carburant ... picenotime.it Gestire i costi dell’acquisto di un veicolo in modo responsabileAcquistare un veicolo è un passo importante che richiede una pianificazione finanziaria attenta. È fondamentale considerare tutte le spese associate per evitare problemi economici futuri. MyLoan24 ... blitzquotidiano.it Cinque auto premium un tempo riservate all'élite si trovano oggi usate a meno di 15.000 euro, ma attenzione ai costi di gestione elevati. https://auto.everyeye.it/notizie/5-auto-premium-vendita-15-000-euroaudi-tt-jaguar-xf-pena-876265.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook