A Gerusalemme, un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre sputava ripetutamente davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San Giacomo, situata in una zona armena. Il video, che mostra chiaramente l’atto, non lascia spazio a interpretazioni. Si tratta dell’ultimo episodio di tensione contro i cristiani avvenuto nella città.

Il video non lascia spazio alle interpretazioni. Un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. Rivolgendosi alle telecamere, con aria di sfida, il colono ha anche usato il dito medio per formare il simbolo della croce. Il video è stato rilanciato dall’emittente al-Jazeera, che ha ricordato che la cattedrale di San Giacomo è una chiesa armena costruita nel XII secolo. I gestacci del colono a Gerusalemme: il video degli sputi e del dito medio. L’azione oltraggiosa del colono è solo l’ultima di una serie che hanno preso di mira i cristiani a Gerusalemme.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gerusalemme, nuovo episodio contro i cristiani: uomo sputa davanti alla cattedrale armena (video)

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