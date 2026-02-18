Stop alla carne di cavallo Centinaio Lega | Non si cancella un pezzo di storia della cucina italiana

Il ministro Centinaio (Lega) ha indicato che vietare la carne di cavallo rischia di eliminare un elemento fondamentale della tradizione culinaria italiana. Questa decisione potrebbe colpire regioni come il Veneto e la Toscana, dove il consumo di carne equina è radicato da secoli. Nel suo intervento, Centinaio ha sottolineato come questa carne rappresenti un simbolo culturale e storico, spesso presente in piatti tradizionali e feste locali. La proposta di divieto ha suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori del settore alimentare.

"Vietare il consumo di carne equina significherebbe cancellare un pezzo della storia della cucina italiana, Patrimonio dell'Umanità, e anche dell'identità di alcuni territori. Per questo, non posso condividere le proposte di legge in discussione alla Camera, che vanno in questa direzione". Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. "Rispetto la decisione di chi, per ragioni affettive, morali o ideologiche, preferisce non mangiare i prodotti derivati da alcuni o tutti gli animali. Ma credo sia giusto chiedere il medesimo rispetto per la cultura di tante comunità locali, che si definisce anche a partire dai piatti tradizionali", conclude il vicepresidente del Senato.