La Georgia, nello stato del Sud-Est degli Stati Uniti, si presenta con un mix di elementi storici, paesaggi naturali e città in espansione. La regione contiene zone di memoria legate alla Guerra Civile e aree di sviluppo economico e urbano. Tra le sue aree si trovano città che si stanno trasformando e zone naturali che conservano paesaggi tradizionali. La varietà di aspetti fa sì che il territorio non possa essere facilmente catalogato in un’unica immagine.

La Georgia, nel Sud-Est degli Stati Uniti, è uno di quegli Stati che sfuggono alle semplificazioni. Non è solo il Sud delle piantagioni e della Guerra Civile, né soltanto il Sud moderno delle grandi corporation e delle metropoli in crescita. È entrambe le cose, e molto di più. Visitare la Georgia significa attraversare strati di storia, paesaggi sorprendenti e città che stanno riscrivendo il proprio ruolo nell’America contemporanea. Atlanta è il punto di partenza naturale. Capitale dello Stato, è una città che ha imparato a rinascere più volte. Distrutta durante la Guerra Civile, trasformata nel Novecento in simbolo delle lotte per i diritti civili, oggi è uno dei principali poli economici e culturali del Sud.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Georgia, il Sud che non ti aspetti: viaggio nello Stato americano tra memoria, natura e nuove città

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