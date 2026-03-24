Il trio composto da Conti, Panariello e Pieraccioni ha portato in scena diversi spettacoli, ottenendo un buon riscontro di pubblico sia nei teatri che nei palazzetti dello sport. Recentemente, si sono uniti sul palco anche artisti come Achille Lauro e altri interpreti, in uno spettacolo che ha attirato l’attenzione di molti. La serata ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i media.

Firenze, 24 marzo 2026 – Il trio Conti Panariello Pieraccioni ha mietuto successo con i loro spettacoli nei teatri e nei palazzetti. Ma adesso si cambia. E al posto dello stesso Panariello compare un Achille Lauro in grande forma, reduce dai concerti fiorentini che hanno registrato il tutto esaurito. Una foto che, come nello stile immancabile di Pieraccioni, è una burla, uno scherzo che prende di mira Giorgio Panariello. Achille Lauro, super show. L’artista le ’canta’ al Franchi: "Tornerei, ma è inagibile" La foto che prende di mira Panariello. L’amico di una vita, in quel terzetto inscindibile composto appunto con l'attore e il presentatore. L’incontro fra Achille Lauro, Pieraccioni e Conti è andato in scena in questi giorni in cui il cantante è in Toscana per le sue date fiorentine del tour. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pieraccioni, Achille Lauro e il trio che non ti aspetti: “Basta Panarielli di mezzo nello show”

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