Università il Sud che non ti aspetti | l' Unical umilia il Nord mentre la Sicilia prova a risalire la china

Le classifiche universitarie 20252026 mostrano una realtà inaspettata: un'università del Sud si colloca sopra una del Nord, mentre una scuola siciliana tenta di migliorare la propria posizione. I dati evidenziano differenze significative rispetto alle percezioni tradizionali, con alcune istituzioni meridionali che ottengono risultati superiori ad atenei settentrionali. La graduatoria mette in discussione gli stereotipi legati alle aree geografiche del paese.

Le classifiche universitarie 20252026 scattano una fotografia che è anche uno schiaffo in faccia ai pregiudizi geografici. Lo mette nero su bianco anche la "QS World University Rankings 2026: Top global universities" basata su dati Censis: non è tutto un deserto - come forse vorrebbe qualcuno - quello che si estende a sud di Salerno. I dati parlano chiaro: l'istruzione superiore in Italia viaggia a due velocità, ma la sorpresa arriva dalla Calabria, con un vero e proprio "miracolo" all'Unical di Cosenza. Se si vuole cercare l'eccellenza tra i grandi atenei statali, non bisogna guardare a Pavia o a Genova. Ma a Rende. L’Università della Calabria (Unical) si conferma la regina indiscussa della classifica Censis, piazzandosi al primo posto con un punteggio di 94,3, superando giganti del Nord come Pavia (90,2) e Parma (88,8). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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