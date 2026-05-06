Genova vandalizzata la targa del missino Ugo Venturini dopo un presidio antifascista FdI | Salis condannerà?

A Genova, nella città guidata da un sindaco di orientamento progressista, si è verificato un atto di vandalismo contro una targa commemorativa dedicata a un esponente del Movimento Sociale Italiano. L’incidente è avvenuto dopo un presidio organizzato da gruppi antifascisti, che hanno danneggiato la segnaletica dedicata a una figura politica degli anni passati. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di esponenti di partito di centrodestra, che si sono chiesti se ci saranno condanne ufficiali.

L’estrema sinistra colpisce ancora, stavolta a Genova, nella città amministrata dal sindaco progressista Silvia Salis. Dopo una raccolta firme dell’associazione “Genova antifascista” vicino a viale Ugo Venturini, rivendicata da una dei presenti su Facebook, sono stati ritrovati adesivi appiccicati sulla targa dedicata al sindacalista della Cisnale militante missino ucciso il 1 maggio 1970 durante una protesta degli antagonisti. A denunciare l’accaduto è stato il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, pubblicando le immagini della vandalizzazione sui social: «Ancora una volta, in questa degenerazione di pensiero che spinge la sinistra a vedere fascisti ovunque ci sia qualcuno che non le pensi come loro, acchiappa balilla di professione per mancanza di idee proprie, è stata vandalizzata la targa di Ugo Venturini».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Genova, vandalizzata la targa del missino Ugo Venturini dopo un presidio antifascista. FdI: “Salis condannerà?” Notizie correlate Genova, i residenti della Foce denunciano Genova Antifascista: boomerang per la SalisRoma, 20 feb – Il caso politico esploso attorno all’incontro tra il sindaco Silvia Salis e Genova Antifascista registra un nuovo sviluppo che rischia... Scontro aperto Salis-CasaPound: "Genova è antifascista"Botta e risposta tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il movimento di estrema destra CasaPound, dopo i fatti di venerdì scorso con la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Genova, Berrino (FdI): devastata targa Ugo Venturini, Salis condanni; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: GENOVA, BERRINO (FDI): DEVASTATA TARGA UGO VENTURINI, SALIS CONDANNI; Ignoti devastano la targa di Ugo Venturini, Berrino (FdI): Salis condanni. Plinio Ripristinare la targa per Ugo VenturiniGianni Plinio, ex Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, ha chiesto alla Sindaca di Genova Silvia Salis, di far ripristinare con sollecitudine la targa di Ugo Venturini, recentemente ... rainews.it Napoli, vandalizzata la targa della sede di Fratelli d’ItaliaQuesta mattina, 20 gennaio, è stata vandalizzata la targa che segna la sede del Coordinamento cittadino, provinciale e regionale di Fratelli d’Italia, situata in corso Umberto a Napoli. La notizia è ... ilmattino.it Ignoti devastano la targa di Ugo Venturini, Berrino (FdI): "Salis condanni" x.com Il primo maggio è anche il giorno della morte, era il 1970, di Ugo Venturini, sindacalista della CISNAL, ucciso dalla violenza comunista a Genova. Noi non dimentichiamo il suo sacrificio e la sua lotta per un'Italia più giusta #nonscordo #ugoventurini #cis - facebook.com facebook