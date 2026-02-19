Genova i residenti della Foce denunciano Genova Antifascista | boomerang per la Salis

A Genova, i residenti della zona della Foce accusano Genova Antifascista di aver provocato un effetto opposto alle loro aspettative. La protesta nasce dopo l’incontro tra il sindaco Silvia Salis e il gruppo antifascista, che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. I residenti sostengono che la discussione abbia alimentato tensioni e diviso ulteriormente la comunità. Le polemiche si sono diffuse sui social e nelle strade, creando un clima di scontento tra chi desidera maggiore unità. La situazione resta al centro del dibattito pubblico in città.

Roma, 20 feb – Il caso politico esploso attorno all'incontro tra il sindaco Silvia Salis e Genova Antifascista registra un nuovo sviluppo che rischia di trasformarsi in un boomerang per Palazzo Tursi. Il Comitato spontaneo residenti della Foce ha infatti presentato una denuncia alla Procura di Genova nei confronti dell'associazione Genova Antifascista, chiedendo all'autorità giudiziaria di valutare misure cautelari e l'applicazione del Daspo urbano per i soggetti che verranno identificati. I residenti denunciano formalmente Genova Antifascista. Al centro dell'esposto ci sono le manifestazioni ripetute nella zona tra Piazza Alimonda e via Montevideo, area in cui si trova la sede di CasaPound.