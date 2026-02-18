Scontro aperto Salis-CasaPound | Genova è antifascista
Botta e risposta tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il movimento di estrema destra CasaPound, dopo i fatti di venerdì scorso con la presentazione a Genova della proposta di legge sulla remigrazione È scontro aperto tra la sindaca di Genova Silvia Salis e l'organizzazione di estrema destra CasaPound. Il dibattito si è acceso dopo gli attimi di tensione di venerdì scorso, con la presentazione della proposta di legge sulla remigrazione contestata dal campo largo. L'evento prima era programmato all'hotel Rex, poi i titolari avevano negato la disponibilità della sala. Infine, l'incontro si è svolto al Tower Genova Airport Hotel ma non senza polemiche: prima un presidio in largo Pertini, poi gli attriti sotto la sede dell'evento, dove il presidente del Municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo si è presentato con altri esponenti politici per contestare verbalmente l'iniziativa e il clima si è surriscaldato tra urla e spintoni.
Salis: "A Genova una grande pastasciutta antifascista a cui far partecipare tutta la città"A Genova si svolgerà una iniziativa denominata “pastasciutta antifascista”, promossa dalla sindaca Silvia Salis.
Salis su faccetta nera: "gravità assoluta". Ma le minacce di Genova Antifascista allora cosa sono?A Genova, non si riscontrano tensioni diffuse o un clima di ostilità generale.
Argomenti discussi: COMUNE DI GENOVA * : LA SINDACA SALIS CONDANNA LO SCONTRO AL MUNICIPIO, ESCLUSI I MOVIMENTI CHE DISPREZZANO LE ISTITUZIONI.
Per Casapound Silvia Salis fuori dal perimetro del diritto, la sindaca: Loro fuori dal perimetro della Costituzione
Silvia Salis contro CasapoundSilvia Salis la sindaca di Genova ha incontrato a Palazzo Tursi una delegazione del movimento Genova Antifascista per valutare la chiusura della sezione cittadina di Casapound. Pur ricordando che l'It
La sindaca di Genova Silvia Salis ha fatto quello che nessuno a livello nazionale ha avuto il coraggio di fare o dire. Ha preso una posizione netta e chiara contro la sede di CasaPound e l'ha dichiarata "presenza non gradita dall'amministrazione in città".
"Casapound non gradita a Genova": Silvia Salis chiede un vertice a prefetta e questora