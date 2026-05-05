Carignano dopo gli esposti contro il taglio la procura sequestra 38 pini

Dopo le segnalazioni di cittadini e comitati, la procura di Genova ha disposto il sequestro di 38 pini marittimi in corso Podestà, nel quartiere di Carignano. Sono stati messi nastro bianco e rosso e cartelli di avviso attorno alle piante. La decisione segue gli esposti presentati riguardo al taglio degli alberi. La vicenda riguarda l’intervento su un’area pubblica nel centro della città.

Nastri bianchi e rossi, e cartelli: dopo gli esposti di cittadini e comitati, la procura di Genova ha sequestrato 38 pini marittimi in corso Podestà, nel quartiere di Carignano. L'operazione è stata condotta dai carabinieri su disposizione del procuratore aggiunto Federico Manotti e della pm.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La guerra mobilita Coldiretti, esposti in Procura contro gli speculatoriAGI - Coldiretti si mobilita per denunciare l'impatto sulle imprese della guerra in Medio Oriente e annuncia una raffica di esposti in tutte le... Triplo fronte per la sindaca Salis: esposti sulla tassa sugli imbarchi, querela contro gli haters e incontro in procuraSegnalazioni alla corte dei conti e alla procura sulla mancata riscossione dell’imposta per i crocieristi durante la precedente amministrazione.