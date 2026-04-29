Il 28 aprile 2026, a Genova, viene inaugurato il progetto Approdi, promosso dalla Palazzo Foundation. L'iniziativa coinvolge i Musei di Strada Nuova e Villa delle Peschiere, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso attività culturali. Approdi si propone di creare un ponte tra arte e comunità, integrando diverse realtà museali della città in un percorso comune.

? Cosa sapere Palazzo Foundation avvia il progetto Approdi a Genova il 28 aprile 2026.. L'iniziativa unisce Musei di Strada Nuova e Villa delle Peschiere per l'inclusione sociale.. Il 28 aprile 2026, Palazzo Foundation avvia il progetto Approdi: The bond of the sea con una giornata di eventi che collegherà i Musei di Strada Nuova all’apertura straordinaria serale di Villa delle Peschiere. L’iniziativa nasce da un sodalizio strategico tra Palazzo Foundation e la Fondazione Tender, con il coinvolgimento operativo di Nave Italia, specializzata in percorsi educativi e terapeutici per persone con disabilità o in situazioni di disagio sociale. Il cuore del progetto è stato sviluppato insieme a d:cult, il corso di alta formazione della Scuola Ianua dell’Università di Genova dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: nasce Approdi, il ponte tra cultura e inclusione sociale

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