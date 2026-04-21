A Genova si è svolto il raduno delle penne nere, un evento che ha suscitato dure critiche da parte di gruppi transfemministi, che hanno accusato i partecipanti di comportamenti molesti e maschi tossici. La mobilitazione ha coinvolto anche la Cgil, che ha espresso preoccupazioni riguardo alla chiusura delle scuole, attirando l’attenzione su un clima di tensione tra le diverse anime della città. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza e il comportamento dei partecipanti all’evento.

Attenti, affilate le armi perché la sinistra italiana ha dei nuovi nemici che vanno combattuti con ogni forza, fino all’ultima stilla di sangue. Oddio, a dirla tutta questi nemici non sono poi così nuovi, fanno parte da molto tempo dell’apparato psicotico-onirico del mondo antagonista. Però in effetti era un po’ che non sentivamo qualcuno prendersela con gli alpini. Grazie al cielo le militanti di Non una di meno si sono precipitate a colmare la lacuna, scodellando un comunicato di fuoco contro la grande adunata delle Penne nere in programma a Genova. I toni sono di un vintage quasi commovente. «Siamo in guerra. E Genova festeggia. Con una...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Transfemministe contro gli alpini: «Molestatori e maschi tossici»

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