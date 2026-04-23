Genova Alpini insultati dalle transfemministe | Molestatori maschi tossici

Da liberoquotidiano.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, alcune transfemministe hanno rivolto insulti agli alpini presenti all'adunata prevista dall'8 al 10 maggio, definendoli “molestatori” e “maschi tossici”. Le commentatrici hanno dichiarato di essere in guerra, criticando la manifestazione e il modo in cui viene rappresentata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o reazioni da parte delle parti coinvolte.

Transfemministe contro l'adunata degli alpini in programma a Genova dall'8 al 10 maggio. "Siamo in guerra. E Genova festeggia. Con una grande adunata che negherà il diritto allo studio, ai servizi educativi, alle aree verdi e parchi pubblici, alla libertà di circolazione in città ed esporrà molt3 a molestie e violenza", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione "Non una di meno". Anche se si tratta di una festa simbolo di solidarietà, volontariato e spirito di corpo, c'è chi ancora sceglie lo scontro ideologico, parlando di "euforia nazionalista e patriottica" e di "un mondo fatto di divise, maschilità tossica e cameratismo militaresco".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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