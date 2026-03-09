Classifica delle città italiane con il clima migliore | come si piazza Genova

Nelle ultime ore è stata pubblicata l'annuale classifica delle città italiane con il clima migliore, realizzata dal Sole 24 Ore utilizzando i dati forniti da 3BMeteo. La lista include diverse località, con alcune che si distinguono per le condizioni climatiche più favorevoli. La classifica si basa su parametri specifici relativi alle temperature e alle condizioni meteorologiche durante tutto l’anno.

Nelle ultime ore è uscita l'annuale classifica delle città con il clima migliore d'Italia, è stata come sempre elaborata dal Sole 24 Ore basandosi sui dati di 3BMeteo. Genova si piazza al 31esimo posto su 107, spicca la decima posizione di Imperia, rimanendo in Liguria, per entrambe si tratta di un miglioramento rispetto alla graduatoria stilata lo scorso anno. La classifica rappresenta la media dei punteggi ottenuti dalle città in 15 indicatori climatici presi in considerazione e validati dal team di metereologi. Per ogni parametro è stato calcolato il valore medio registrato in ciascuna città, a partire dai dati metereologici rilevati per fasce esaorarie sull’arco del periodo 2015-2025. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Quali sono le città italiane con il clima migliore: Bari in testa, Carbonia ultima. La classificaRoma, 9 marzo 2026 – Per il terzo anno consecutivo Bari conquista il primo posto nell’Indice del clima del Sole 24 Ore, una delle analisi che...

Leggi anche: Le città in Toscana con il clima migliore e peggiore: la classifica

Contenuti e approfondimenti su Classifica delle città italiane con il...

Temi più discussi: Migliori città d’Europa 2026, anche un’italiana nella top 5: ecco la classifica; Migliori città europee: Roma riprende il quarto posto, Milano arretra ancora (ora è 18esima); La classifica 2026 delle città italiane con più ore di sole; Classifica delle città italiane per ore di sole, Pescara è al settimo posto.

Classifica delle città italiane con il clima migliore: come si piazza GenovaNuova edizione dell'annuale graduatoria diffusa dal Sole 24 Ore, in Liguria risale al decimo posto Imperia mentre la Superba rimane stabile, ma guadagna qualche posizione: tutti i parametri presi in c ... genovatoday.it

La classifica delle città in Italia con il clima migliore: Bari prima, Bat seconda. Puglia protagonistaLa Puglia protagonista della top ten per il clima migliore in Italia. Sono i nuovi dati dell'Indice realizzato dal Sole 24 Ore con 3bmeteo. Per ... msn.com

Tra caldo estremo e aria ferma: Bologna scende nella classifica del clima x.com

RISULTATI E CLASSIFICHE PLAYOFF CHALLENGE SERIE A1 TIGOTÀ La classifica dopo i risultati della 4ª giornata di Play Off Challenge Serie A1! Presto si uniranno anche Chieri e Uyba per il girone A e Vallefoglia e Bergamo per il girone B #ILoveVo - facebook.com facebook