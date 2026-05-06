A Genova, i Musei di Strada Nuova hanno ottenuto tre stelle Michelin, un riconoscimento che valorizza la qualità dell'esperienza culturale offerta. La certificazione è frutto di un lavoro condiviso tra gli organizzatori e il team di esperti del settore gastronomico e culturale. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per la città, che ora si prepara a ricevere un maggior numero di visitatori interessati a scoprire le opere e le atmosfere dei musei.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'economia locale grazie a questo nuovo prestigio internazionale?. Chi ha collaborato per trasformare i musei in un'esperienza Michelin?. Perché la guida parigina ha scelto proprio il sistema di Strada Nuova?. Quali sfide dovrà affrontare Genova per mantenere questo standard elevato?.? In Breve L'assessore Alessandra Beghin sottolinea la sinergia tra musei, artigiani e botteghe locali.. Alessandro Cavo prevede benefici economici per l'intera filiera commerciale e alberghiera genovese.. Philippe Orain premia la qualità del racconto e dell'accoglienza nei Musei di Strada Nuova.. L'assessore Giacomo Montanari vede il premio come coronamento di un progetto culturale a lungo termine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova brilla: tre stelle Michelin ai Musei di Strada Nuova

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