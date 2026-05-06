Il Genoa dovrà fare a meno di Junior Messias nella partita contro il Milan della 37ª giornata di campionato. L’attaccante, ex giocatore del Milan, ha subito un infortunio che gli impedirà di scendere in campo. La stagione di Messias si è conclusa prima del previsto, privando la squadra di un elemento importante in attacco. La sua assenza si aggiunge alle difficoltà del Genoa in questa fase finale del campionato.

Il Genoa dovrà fare a meno di Junior Messias nel finale di stagione. L’esterno offensivo ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram la conclusione anticipata del campionato a causa di un problema muscolare all’adduttore rimediato contro l’Atalanta. L’infortunio lo costringerà a saltare le ultime tre partite, compresa la sfida da ex contro il Milan. “Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio, è stato un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che resteranno nella storia di questo club. Ora è il momento di lavorare per tornare più forti che mai. Sempre forza Genoa”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa, stagione finita per Messias: salta la sfida contro il Milan

Milan-Genoa, Stanciu calcia il rigore della vittoria alle stelle

Notizie correlate

Infortunio Messias, tegola per il Genoa: stagione finita per l’attaccante rossoblù. Le sue condizioni ufficialiMercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto.

Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Parma: «Messias è stato una sorpresa incredibile. Vi spiego perché»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Verso Fiorentina-Genoa, assenza pesante in vista: stagione finita per lui; Genoa | Messias: Mia stagione finita prima del previsto. Al lavoro per tornare più forti che mai!; Genoa, Messias: La mia stagione è finita prima del previsto ma anno positivo; Genoa, Messias: Stagione finita ma torneró più forte.

Genoa, stagione finita per Messias: L’annuncio social del brasiliano dopo l’infortunio contro l’AtalantaIn casa Genoa arrivano cattive notizie, dove Daniele De Rossi dovrà fare a meno del suo numero 10 fino al termine della stagione a causa di un infortunio. gonfialarete.com

Junior Messias, stagione finita! Ma lui: Lavoro per tornare più forteIl brasiliano si è fermato durante la gara con l'Atalanta quando ha subito un risentimento muscolare: non ci sarà nelle prossime tre partite. derbyderbyderby.it

Genoa CFC. tv8it · GialappaShow - Demotivatore. Post (de)motivazionale con Tony Bonji - facebook.com facebook

Juventus v Genoa 1902. Juve ‘keeper Giannone clears x.com