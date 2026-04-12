Dopo la vittoria casalinga contro il Parma, l’allenatore del Genoa ha commentato l’incontro, soffermandosi sulla prestazione di un giocatore in particolare. Ha definito il contributo di Messias come una sorpresa incredibile e ha spiegato i motivi di questa valutazione. Il match si è giocato allo stadio Luigi Ferraris, dove i tifosi hanno assistito a un risultato che potrebbe influenzare la corsa futura della squadra.

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© Calcionews24.com - Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Parma: «Messias è stato una sorpresa incredibile. Vi spiego perché»

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