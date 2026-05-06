Gela arrestato il ventenne | agì come esca per il tentato omicidio

A Gela un giovane di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di aver agito come esca per un tentato omicidio. Secondo le indagini, avrebbe partecipato a un piano studiato per attirare la vittima in un’imboscata. Un altro uomo, già arrestato circa un anno fa, è coinvolto nell’operazione. Le forze dell’ordine stanno continuando a raccogliere elementi per chiarire i dettagli dell’episodio.

? Cosa scoprirai Come è stato orchestrato l'inganno per attirare la vittima nell'imboscata?. Chi è il secondo assalitore già arrestato un anno fa?. Perché una vecchia lite familiare ha scatenato l'aggressione pianificata?. Quali altri legami tra le famiglie coinvolte stanno monitorando i carabinieri?.? In Breve Samuel Romano è l'aggressore già arrestato un anno fa per lo stesso reato.. L'aggressione è scaturita da una lite tra la vittima e il figlio di quest'ultimo.. Gli assalitori hanno indossato caschi integrali per non farsi identificare in via XXIV Maggio.. Il movente risiede in un conflitto familiare pregresso tra le parti coinvolte.. I...🔗 Leggi su Ameve.eu

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