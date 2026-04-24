Inglesi al voto per le amministrative | i sondaggi puniscono il premier Starmer avanzano i populisti di Reform Uk e i Verdi

Il 7 maggio 2026 gli elettori in Inghilterra sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative locali. I sondaggi indicano una diminuzione del sostegno al premier, mentre i partiti populisti di Reform UK e i Verdi mostrano un aumento dei consensi. Circa quattro milioni di elettori sono coinvolti in questa consultazione, che si svolge in diverse aree della regione. Le votazioni rappresentano un momento importante per il quadro politico locale e nazionale.

Il 7 maggio 2026 gli elettori inglesi torneranno alle urne per le elezioni amministrative locali, che riguardano circa 4.850 seggi in 134 consigli comunali, inclusi tutti i 32 borough di Londra, diversi distretti metropolitani e alcune contee. Per il Labour di Keir Starmer si tratta del primo grande test nazionale dopo la vittoria alle generali del 2024. I segnali che arrivano dai sondaggi sono preoccupanti: il partito di governo rischia perdite significative, compresso tra l’avanzata di Reform UK a destra e la crescita dei Verdi a sinistra. Secondo gli ultimi sondaggi nazionali, il Labour si attesta intorno al 20%, ai minimi degli ultimi anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inglesi al voto per le amministrative: i sondaggi puniscono il premier Starmer, avanzano i populisti di Reform Uk e i Verdi Notizie correlate Gb, i Verdi conquistano una roccaforte Labour. Il partito di Starmer solo terzo nelle elezioni suppletive, dietro Reform Uk di Farageoma, 27 febbraio 2026 - Il premier britannico Keir Starmer nella bufera, dopo che il partito Labour ha perso una delle sue roccaforti nell'elezione... Leggi anche: Elezioni suppletive in Uk: cade il “muro rosso” a Manchester, vincono i Verdi. Batosta per i laburisti, il premier Starmer in crisi Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Le donne al voto che cambiano l’Italia; Incontro online gratuito per docenti di lingua inglese proposto dal Trinity College Engaging students in the scroll era – A conversation with the next generation – 5 maggio ore 17:00; Inglese dalle elementari, un sistema di voucher per le famiglie sarde: la proposta di Fratelli d'Italia; Esame terza media 2026: date, prove scritte, colloquio, voto e news. Stones si offre alla Juve! Secondo Nicolò Schira, gli agenti dell’inglese avrebbero offerto il difensore inglese ai bianconeri Il trentunenne, in scadenza di contratto con il City, si libererà a zero la prossima estate. Due club inglesi sarebbero già sulle sue tr facebook Per 6 siamo stati seduti uno accanto all’altro negli stadi inglesi, oggi porto questo tuo ricordo al Metropolitano per una grande notte di Champions. Ciao Giancarlo! #gala x.com